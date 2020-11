El Salón de los Pasos Perdidos Todo el día

La activista Isabel Mezquita sostuvo que un alto número de maltratadores de animales quedan impunes debido a que el titular de la Dirección de Salud y Bienestar Animal, Juan Manuel Enciso aún no constituyó un Juzgado de Instrucción. Por otro lado, aseguró que “la Dirección esta creciendo torcida"

«La mala gestión de Bienestar Animal: por no tener su juzgado de instrucción que ya debería de haber constituido, hace un año y cuatro meses esta en la gestión, de ahí ya empezamos mal porque este señor Enciso lo que debía de haber hecho es abrir un sumario administrativo a este señor que esta siendo acusado y hacer su investigación», manifestó.

«La función de él es aplicar la Ley. Él a ojímetro ve los casos y de acuerdo a su percepción no sé ni qué hace porque ni siquiera puede multar porque no tiene un Juzgado de instrucción, entonces ¿cómo va a aplicar la Ley?, no aplica. Cientos y cientos de maltratadores están quedando impunes porque este señor no conoce la ley o porque no le da la gana», señaló.

Sobre denuncia a un hombre que habría adoptado 50 gatitos:

«Actuó pero mal, se fue a hablar con el señor, entró en su departamento, incautó un gatito y se retiró, eso hace cualquier rescatista, esas no es su función, el Estado no le esta pagando 25 millones de guaraníes para hacer eso», expresó.