El recluso fugado de la granja de Tacumbú, César Arévalos manifestó que decidió salir del lugar donde estaba recluido a fin de dirigirse hasta un medio de comunicación para denunciar las presuntas irregularidades que acontecería en el sitio. Agregó que supuestamente sufría una persecución por parte del director del Penal y aseguró que el mismo le requerían desde G. 500 mil a G. 1 millón por informes para poder salir.

«Si no aportábamos se iba mal tu informe y te rechazan tu salida o tu libertad condicional, de todo eso me cansé, él se pasa por las habitaciones pidiéndoles a los muchachos y eso para que no se vaya mal el informe a la jueza», aseveró.

«El director inútil Ángel López, constantemente pedía plata y no solo a mí, a todos los internos, pero no todos se animan a denunciar porque los que estamos ahí estamos a un paso de la libertad», afirmó.

Mencionó que aproximadamente 20 internos se encuentran en su misma situación. Así también, afirmó que si algún recluso deseaba salir los fines de semana podía hacerlo si abonaba G.500.000 Mientras que si deseaban salir un día de la semana era G. 100.000 «Claro que vas a pagar para salir y pasar con tu familia», aseguró.