El viceministro de Salud, Julio Rolón insistió en seguir cumpliendo con los protocolos sanitarios para evitar los contagios con el COVID-19. Dijo que en las últimas semanas, de acuerdo a los datos epidemiológicos, se ha visto un aumento de los casos y que preocupa la relajación ciudadana. Por otro lado, advirtió dijo que flexibilizar las medidas no significa que ya hay que declarar “so’o” la pandemia.

Dijo que hay que cuidar esa libertad que se vino consiguiendo gradualmente, con el nuevo modo de vivir, luego de la cuarentena total que se decretó en nuestro país en marzo. “Hay gente que piensa que por porque más o menos estamos liberando todo hay que declarar so’o y no es así”, advirtió.

“Hay que insistir con la conciencia que es finalmente la única herramienta certera hoy hasta que no tengamos la vacuna y un tratamiento, que igual no garantizo nada, para poder combatir este virus: lavado de manos, distanciamiento, uso de tapabocas, no irse a lugares o exponerse a lugares donde no es necesario irse”, manifestó.

Asimismo reiteró el pedido a la ciudadanía de no ir hasta la Basílica de Caacupé por el peligro que representa de contagiarse y demostrar la fe desde el hogar este año. “No es solamente el ir, es el regreso. O sea, yo puedo ir a Caacupé sin ningún virus en el cuerpo y regresar con una carga suficiente para contagiarle a mis seres queridos, a mi barrio y a mi ciudad, ese es el problema también. Entonces lo ideal es que la gente entienda que como estamos en un año extraordinario, la gente puede manifestar de las casas su fe”, puntualizó.