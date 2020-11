Asignatura Pendiente Todo el día

Este sábado las periodistas Noelia Díaz y Flavia Borja visitaron los estudios de Radio Ñandutí para abordar temas referentes sobre la violencia contra la mujer y la manera de como comunicar esta problemática a la hora de informar.

La periodista Noelia Díaz afirmó que la violencia contra las mujeres no es un problema privado y eso se debe entender por parte de los medios de comunicación y los periodistas. Por ende, resaltó la importancia de que cada comunicador tenga un enfoque al momento de informar sobre el tema.

«Los periodistas deben de tener un enfoque, no debe de espectacularizarse al publicar. No es un show, es una tragedia. No hay un móvil para el feminicidio, tampoco no se debe de contar con todos los detalles. Se debe de dar los menores datos posibles. Pedimos que se hable de las causas y las prevenciones», expresó.

Por otro lado, la periodista Flavia Borja afirmó que «nunca se negó que haya agresión hacia el hombre también. En las redes sociales una mujer periodista sufre más agresión con connotación sexista que un periodista hombre».

«Las mujeres que sufrieron ataques en las redes sociales luego ya dejan de publicar lo que desean y ese es el punto, buscan que no digas lo que querés decir. Atacan más cuando una periodista mujer habla sobre política, aún hay un conservadurismo cuando las mujeres hablan de ciertos temas. Hoy la violencia telemática esta prevista en la Ley», mencionó la profesional.

Ambas comunicadoras recordaron que días atrás se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el cual se conmemora anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación.

Según el Observatorio de la Mujer del Ministerio de la Mujer, desde el año 2016 las cifras de feminicidio en Paraguay fueron en aumento, donde más de la mitad de los agresores victimarios han sido compañeros sentimentales; el principal motivo conocido, que aparece como causa del feminicidio son los celos y el lugar en donde se produce es con mayor frecuencia en la vivienda de la víctima.

Las cifras de feminicidio en Paraguay muestran que entre el año 2016 al 2017, hubo una diferencia de 11 casos más y entre el 2017 al 2018 el aumento fue de 04 casos más de feminicidios.