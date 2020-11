Made In Paraguay Todo el día

Este sábado en el programa de Radio Ñandutí, Made In Paraguay se llevó a cabo un homenaje a la leyenda del fútbol, Diego Armando Maradona, quien falleció esta semana tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en la casa de Tigre en la que se había instalado luego de su operación en la cabeza.

El comunicador y exintendente de Asunción, Mario Ferreiro recordó los momentos históricos del exfutbolista argentino y habló sobre sus raíces. Mencionó que era de origen humilde y que en poco tiempo logró destacarse por su gran habilidad en el fútbol. «Hoy se discute si Maradona fue más un artista que un futbolista», expresó.

«Yo entiendo que el fútbol no es guerra y que Maradona no es Dios, pero hay que entender el contexto de ese momento. El fenómeno Maradona lo que más le enoja a la gente es su postura, pero es absolutamente normal, él viene de una familia pobre y todo ese proceso que recorrió es sumamente importante. No es fácil ponerse en el hombro al mundo entero. Maradona representa un fenómeno sociocultural», afirmó.

Por su parte, el músico Ricardo Flecha resaltó cuando Maradona anotó su famoso gol la ‘Mano de Dios’ contra Inglaterra en la Copa del Mundo de 1986 en México, alegó que dicha jugada fue fundamental para el pueblo argentino ya que en 1982 había ocurrido la guerra de las Malvinas donde un gran número de argentinos perdieron la vida.

«Es importante analizar a Maradona más allá del fútbol, sino como persona también. Maradona cumplió un papel fundamental para Argentina cuando eliminó a Inglaterra con la mano de Dios y de esa manera, algunos dicen que fue “trampa”, mencionó.

«Lo que realmente molesta de Maradona es su posición. Él siempre estuvo del lado de los pobres. Todas las criticas tienen que ver con eso, el hecho de que él se pone del lado de los vulnerables y asuma una postura política», señaló.

Así también, el extenista profesional y exministro de Deportes, Víctor Pecci recordó la vez que conoció al exjugador argentino: «Para mí, como deportista significo demasiado conocerlo». A la vez, mencionó sobre la salud del exastro.

«La cocaína destroza el físico, él pudo haber jugado diez años más si es que no era adicto. Los que sacaban beneficios de que él consumiera eran los rivales», indicó.

A la vez, la comunicadora Nati Sosa Jovellanos resaltó los momentos de la leyenda del fútbol mundial Diego Maradona que marcaron la historia del deporte. Admitió que considera que el exfutbolista tenía «un don sobrenatural».

«Yo siendo una niña vi el «barrilete cósmico» de Maradona y no hay quién no conozca eso porque realmente marcó. Diego ganó una copa del mundo para Argentina y eso es lo que el pueblo argentino aguarda de Messi», mencionó.

«Él era una cosa que daba placer verlo jugar. Hoy día con todo lo que cambió el fútbol da gusto ver sus goles en vídeos. Él tenía un don sobrenatural y se hacia querer, por eso la gente lo idolatra. Era algo espontáneo lo que tenía, su cuerpo se mutaba con la pelota, era una locura. Realmente es un ser de otro planeta», acotó.

Sobre el exdeportista:

La primera suspensiónal exastro fue el 17 de marzo de 1991, después de un partido en el que el Napoli venció 1-0 al Bari. La muestra de orina de Maradona reveló restos de cocaína, y el 20 de abril de ese año, fue suspendido por 15 meses.

El 25 de junio de 1994, en el Mundial de Estados Unidos, la Selección Argentina venció por 2-1 a Nigeria, no obstante al culminar el partido el exfutbolista fue sometido al control antidoping, su resultado arrojó positivo a efedrina, una sustancia prohibida por la FIFA.

TODOS SUS TITULOS COMO JUGADOR

1979: Mundial sub 19 en Japón – Selección Argentina

1981: Torneo Metropolitano/Argentina – Boca Juniors

1983: Copa del Rey/España – Barcelona

1983: Copa de la Liga/España – Barcelona

1984: Supercopa/España – Barcelona

1986: Mundial de México’86 – Selección Argentina

1987: Liga/Italia – Nápoles

1987: Copa de Italia – Nápoles

1989: Copa UEFA – Nápoles

1990: Liga/Italia – Nápoles

1990: Supercopa/Italia – Nápoles

1993: Copa Artemio Franchi – Selección Argentina

PARTICIPACIONES EN MUNDIALES

España ’82: 11° puesto

México ’86: Campeón

Italia ’90: Subcampeón

EEUU ’94: 10° puesto