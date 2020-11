Zona Franca Todo el día

Todo el día Palo Rubín y Diego Martínez

Palo Rubín y Diego Martínez Facebook

Facebook Twitter

El director del Hospital de Trauma, doctor Agustín Saldívar reportó que 12.031 víctimas de siniestros viales, de los cuales 9.072 son de motos, fueron atendidos en lo que va del año. Lamentó la imprudencia de la ciudadanía y dijo que “la pérdida parecería ser por el cariño a la vida”. Pidió conciencia a los conductores para que nadie falte en la mesa en las fiestas de fin de año “por la imprudencia”.

“El trauma en general obliga a una profunda reflexión porque son totalmente causas prevenibles el caso de los siniestros viales, quizás no en el 100% no porque sabemos que de repréndete pueden haber cuestiones variables que no dependen del conductor como la mala calidad de la ruta, la falta de señalización, pero eso no forma parte de lo habitual en los siniestros viales, siempre la imprudencia forma parte”, dijo el doctor en comunicación con Radio Ñandutí.

“hay tres factores que influyen: uno es el estado psicológico alterado de la población, a lo mejor detrás de un trabajo, de dar satisfacción a un pedido de la gente y por otro lado está el tema de la imprudencia absoluta. La pérdida parecería ser por el cariño a la vida”, dijo en relación a las causas de los siniestros viales. Asimismo manifestó que la población debe cuidarse en este mes de diciembre debido a que hay más actividades y movimientos. Además, se acercan las fiestas de Navidad y Año Nuevo por lo que pidió conciencia porque “realmente no quisiéramos que ninguna mesa tenga a algún ausente por uno de estos accidentes”.

Por otro lado, mencionó que en las primeras semanas del mes de diciembre en promedio se registraron 1.383 y en la última semana subió a más de 1.700 de pacientes atendidos en Urgencias. “Este domingo fue la fórmula de calor trago e imprudencia”, indicó.