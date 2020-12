Zona Franca Todo el día

Bruno Insfran, cuñado de Alicia Alonzo, la mujer a quien le amputaron las dos piernas en el IPS, lamentó la pérdida de la misma y aseguró que “hay muchas dudas en torno” al caso. Dijo que los ánimos de continuar con el proceso siguen iguales: “todos estamos en el bolillero y en algún momento podemos salir sorteados”, anotó.

“Nos dejó hoy por un paro cardiorrespiratorio del cual se le quiso hacer la reanimación pero ya no respondió. Bueno, es la explicación que nos dieron pero hay tantas dudas antes de lo de hoy, y bueno, ya el tiempo y la justicia se encargará de sacar la verdad”, dijo.

Explicó que anoche se abrió la herida para poder limpiar de los órganos y no se encontró ninguna infección. Hoy también se revisó si era un catéter no era bien recibido, sin embargo tampoco se halló nada. “Mucha duda hay en torno a esto”, indicó.

Recordó que luego de la amputación se presentó la denuncia contra la institución por supuesta negligencia médica. Ahora aguardan la promulgación de la Fiscalía para convertirla en querella debido a que es un delito privado.

Mencionó que la Fiscalía tiene su perito médico, el IPS y la familia también, que al posteriormente serán contratadas.

“No pasa por quitar plata como algunos mal informados o de mala leche quieran decir, no pasa por allí, todos estamos en el bolillero y en algún momento podemos salir sorteados y eso es lo que queremos evitar, que esto no vuelva a ocurrir. Si alguien metió la pata, pues bien, que nunca más lo haga y que el resto tome conciencia y sea una enseñanza para todos. No es para nada agradable todo lo que pasamos y lo que seguimos pasando”, manifestó.

“Este riñón en la ecografía tuvo que darse cuenta que estaba inflamado o que tenía el tamaño de un termo de dos litros como ellos mismos dijeron, no pueden tocar. Y si no se dieron cuenta, tocaron, abrieron y encontraron ese tamaño con tanta pus, tenían que cerrar la herida, poner un tubo de drenaje, poner antibióticos, bajar el tamaño y después operar”, refirió.

Dijo que los ánimos de la familia, de seguir con el proceso judicial, continúan “de la misma forma” y que no va a retroceder.