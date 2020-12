Hora Pico Todo el día

El senador Salyn Buzarquis refirió sobre la posible candidatura a la Presidencia en las elecciones del 2023 del empresario, Norman Harrison y recordó que en diversas ocasiones trabajaron en conjunto dentro del Partido Liberal. Vaticinó que Harrison deberá de analizar las aristas de la situación.

«Yo no creo que Norman se defina y se decida fácilmente, creo que proviniendo de un sector empresarial estará analizando, no creo que tome una decisión a la ligera, bienvenido sea, ahora va a tener que entrar en el fango, como decimos nosotros y entrar a hacer campaña y a partir de ahí cambiarán las cosas«, señaló.

«Yo a Norman le conozco desde hace mucho tiempo, una persona que siempre dentro del Partido Liberal acompañó, fue tesorero de campaña y acompañó en varias ocasiones, me parece interesante. Yo soy de la opción de no descalificar a nadie, tenemos que abrir la cancha, lo triste sería que no tengamos alternativas», manifestó.

Así también, habló sobre la reunión informal realizada anoche en el domicilio de Sixto Pereira donde participaron Blas Llano, Fernando Lugo, Sergio Rojas y Carlos Rejala, afirmó que «toda conversación es importante» y resaltó el diálogo dentro de la oposición.