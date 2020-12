Cuentos paraguayos finalistas de la Categoría General: Karen Colmán con “Ya no hay lugar” –antologada conMención de la UNESCO, cuento mejor puntuado de Paraguay, recibe un premio de 300USD. Tatiana Falcón con “Efecto Mariposa” Eder Acosta con “Luisón”. Cuentos paraguayos finalistas y antologados de la Categoría Sub 20: Giovanna Valenzuela con “Retazo de una vida” –con Mención en Derechos Humanos de la OEI. Sara Pérez con “Atrapado en una ballena” Milagros Balbuena con “Me encontré” Los 3 finalistas de la categoría sub 20 reciben además una Samsung Tab de 10”. Cabe destacar que 45 escritores paraguayos de ambas categorías fueron preseleccionados y recibirán un certificado de participación, además de un ejemplar con sus cuentos impresos, obsequio de la Fundación. El evento de premiación se realizará de manera virtual, en conjunto con Fundación Itaú Argentina, a mediados de diciembre, así como El lanzamiento de la antología con nombre “Después de todo esto”, estará disponible en: https://www.antologiasitau.org/