Lucía Godoy, madre de Natalia, la joven madre, quien había sido atropellada mientras aguardaba en una parada de ómnibus reiteró que desconocen el lugar de reclusión de la joven Florencia Noemí Romero. "Nadie sabe dónde está (Florencia). Hemos comprobado que no está recluida en Ciudad del Este ni tampoco en otra penitenciaría", dijo.

La dolida madre refirió que recientemente removió el dolor de perder a su hija pues ya trasladaron el féretro a su propio panteón. «Ya pudimos darle su propio panteón a mi hija, removimos todo el dolor», afirmó.

Contó que el próximo 14 de diciembre, su pequeño nieto cumple un año y reiteró la necesidad de una indemnización para él. «Por ley le pertenece una indemnización a mi nietito. No volvimos a recibir ofrecimientos de la familia. El vehículo no era de Florencia ni de su madre, era de una empresa de los Recanate quienes supuestamente se pusieron a disposición pero nunca me llamaron», acotó.