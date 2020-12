Mirando Lejos Todo el día

El doctor Carlos Morínigo, neumólogo del Ineram y exministro de Salud calificó de "criminal" a la falta de medicamentos en los nosocomios del país en plena pandemia y dijo que hay una "inutilidad administrativa" en un Ministerio de Salud que necesita un "golpe de timón urgente" en dicho sector.

«Estamos sin medicamentos y se va a prolongar la pandemia. Necesitamos un golpe de timón urgente en la parte administrativa, hay que comprar las cosas en forma o vamos a tener que pedir a la gente que los compre o vamos a tener que esperar las donaciones», dijo.

Sostuvo que actualmente los médicos del INERAM sí tienen insumos de protección pero que no se sabe hasta cuando. «Acá todo es incierto. ¿Si no saldan las deudas cómo las empresas farmacéuticas van a adquirir los medicamentos? Ellos también tienen créditos en otro lado probablemente, tienen que saldarlos y si no se les paga cómo van a hacer eso?», cuestiono.

Agregó que dentro de Salud actualmente hay dos equipos administrativos en Salud: administración de fondos del tesoro y administración de compras COVID. «Por lo que dicen los funcionarios, ellos se tiran la pelota. Uno dice que el otro es lento y el otro dice que gracias a su gestión se ahorró tantos millones. Están con el temor de la corrupción encima y atrasan todos los procesos», finalizó.