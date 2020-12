Franja Roja Todo el día

Todo el día Humberto Rubin

Humberto Rubin Facebook

Facebook Twitter

El Jefe de Gabinete, Juan Ernesto Villamayor, dijo que la ciudadanía no puede culpar a la Policía por la inconducta en incumplir medidas sanitarias. " No puedo tener un policía por cada ciudadano las 24 horas del día", afirmó.

«Hay un aumento evidente de caso en los últimos días, hay un fuerte relajamiento y debemos ver cómo salir de esto (…) Yo insisto en el trabajo de concienciación y que la gente debe asumir más responsabilidad en forma directa. Entiendo que pagan justos por pecadores. Tenemos que tener una actitud colectiva. No puedo echarle la culpa a la policía por mi inconducta, es mi responsabilidad. No puedo tener un policía por cada ciudadano las 24 horas del día, serían 7 millones de policías. Sería imposible y no hablemos del presupuesto», dijo.