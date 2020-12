El doctor Carlos Pallarolas, neumólogo de la Décima Región Sanitaria, habló sobre las consecuencias del COVID-19 y sostuvo que en algunos casos, especialmente los graves, se ven secuelas importantes y hay una restricción importante. Asimismo mencionó que se ve muchos síntomas neurológicos posteriores a la afección. “No sabemos a qué nos atenemos con este maldito virus”, dijo por lo que resaltó la importancia de la prevención cumpliendo los protocolos sanitarios.

“Conozco de pacientes que hasta hoy día inclusive están con requerimiento de oxígeno. No todas las veces ocurre, pero esa es una de las cosas impredecibles. No sabemos a quién a le puede tomar bien y quien puede dejar secuelas y en quienes no. Generalmente y vemos secuelas importantes en los pacientes que tuvieron un infiltrado más o terrible y en esos hay una restricción importante, o sea el pulmón queda como duro digamos, fibrosado. He visto pacientes jóvenes con fibrosis pulmonar posterior al COVID y depende mucho del grado”, dijo.

“No sabemos a qué nos atenemos con este maldito y virus por ello es que es mejor prevenir que curar. Cuanto menos nos exponernos a una alta carga viral es donde más tenemos chances de qué los cuadros sean leves”, manifestó.

Por otro lado, insistió en el cuidado cumpliendo con los protocolos sanitarios: el lavado frecuente de manos, el distanciamiento físico y el uso correcto de tapabocas.