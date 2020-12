Un trabajador rural de Perú murió este jueves tras recibir un balazo en la cabeza durante las protestas para exigir la derogación de la Ley de Promoción Agraria.

El violento episodio se registró en Virú, en el distrito de Chao, en la región de La Libertad, donde obreros campesinos en huelga bloqueaban la principal ruta del país, a 490 kilómetros al norte de Lima, detalló el diario local La República. Según el padre de la víctima, su hijo Jorge Muñoz, de 19 años, fue alcanzado por un perdigón disparado por la Policía Nacional (PNP), cuando la fuerza intentaba despejar la carretera.

«Yo no he estado. Según la información y el video que me han enseñado, el proyectil (de perdigón) le han disparado y le ha impactado en su cabeza. Eso es lo que le quita la vida a mi hijo. La Policía ha disparado directamente«, dijo el papá del hombre fallecido frente a las cámaras del Canal N.

Por su parte, el sindicalista Walter Campos, trabajador de la empresa Camposol y compañero de Muñoz, acusó a la Policía de haber disparado «a mansalva«, y contó ante radio RPP que «la situación se salió de control a causa del fallecido».

«Realmente es una tragedia«, declaró el presidente Francisco Sagasti, al confirmarse el deceso del obrero rural, por lo que se comprometió a que se investigará lo ocurrido. «Nosotros no queremos que nadie muera en protestas por defender sus derechos laborales«, dijo el mandatario.

También se refirió al asesinato del joven la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, quien dijo «lamentar» lo sucedido. Y agregó: «Debo decirles que la información preliminar que tenemos nos dice que el evento no estaría relacionado con las protestas«.

Se trata del primer conflicto sindical desde que Sagasti asumió el poder, hace 16 días, en el marco de una grave crisis política que determinó que el país tuviera tres presidentes en poco más de una semana.

Violencia policial y explotación laboral

La Policía de Perú está siendo investigada por la Justicia luego de la muerte de dos manifestantes en las protestas desatadas tras la asunción de Manuel Merino, quien renunció cinco días después de haber asumido a causa de ese episodio y fue reemplazado por Sagasti.

Asimismo, este miércoles renunció el ministro del Interior, Rubén Vargas, tras recibir críticas por una reforma policial que implicó el pase a retiro del jefe de la Policía y otros 17 generales como parte de una reforma en la institución.

La huelga de trabajadores rurales comenzó el lunes en la región sureña de Ica, y luego se sumaron colegas en otros distritos. Exigen mejoras en las condiciones laborales y la eliminación de la Ley de Promoción Agraria (27360), vigente desde la presidencia de Alberto Fujimori (1990-2000).

Según denuncian los trabajadores, bajo el amparo de ese régimen legal se promueve la sobreexplotación laboral, a la vez que se otorgan una serie de beneficios a los grandes empresarios agricultores.

Fuente: RT