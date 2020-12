Asignatura Pendiente Todo el día

Celeste Molinas

Celeste Molinas

El licenciado Luis Arroyo, experto en protocolo y comunicación, habló sobre la etiqueta y su importancia en la vida diaria. Mencionó que lo revelante en este ámbito de la vida es la educación. Indicó que se trata de un conjunto de normas de cómo una persona debe de comportarse adecuadamente.

«Lo que define a la gente es la buena educación y los modales. Que la otra persona se quede sin saludar, pero yo tengo que, porque es mi imagen la que esta en juego. No importa que el maleducado no me salude, yo quedo bien pero si el otro queda mal ya es su problema, la ropa no define a la gente, el atuendo se puede comprar pero la clase no se puede comprar», explicó.

En la ocasión, el experto brindó consejos a las personas que desconozcan cómo deben vestir, saludar e interactuar en determinados momentos. «Para eventos formales, los caballeros que utilizan traje deben de utilizar sí o sí camisa blanca y una corbata combinada con el traje», una de las recomendaciones que emitió Arroyo.