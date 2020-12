Este lunes la Cámara de Senadores informó la nómina de legisladores que representarán al Parlamento durante el receso el cual se dará inicio desde el 21 de diciembre y hasta el 1 de marzo del 2021. Al respecto, el senador Martín Arévalo manifestó que “en esta pandemia lo menos que se puede hacer es vacacionar” y admitió en pensar en plantear limitar el periodo de vacaciones, sin embargo afirmó que sería inconstitucional.

«En esta pandemia lo menos que se puede hacer es vacacionar porque un año ya estuvimos en un proceso de encierro. Nosotros no podemos como Comisión Permanente dictaminar algunas cuestiones», aseveró.

«Yo pensé en plantear un proyecto de Ley para que en este periodo no tengamos vacaciones muy largas, que solo sea enero, por ejemplo, pero leyendo un poco me dí cuenta que no podía plantear eso porque iba a ser inconstitucional ya que se establece en la Constitución Nacional», apuntó.