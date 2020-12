Zona Franca Todo el día

La diputada liberal Celeste Amarilla vuelve mañana a su banca en la Cámara Baja tras una sanción de 60 días sin goce de sueldo. Resaltó que la vuelta sería de manera virtual debido al riesgo de contagio del COVID 19.

«No me gusta hacer virtual porque me desconcentra un poco, pero si no hay más remedio, bueno. Vuelvo mañana, bien preparada, bien descansada y bien tranquila. Hoy voy a pasar el día 60», refirió.

Añadió que vuelve «con toda la responsabilidad de siempre». «Convencida de que soy un instrumento para el pueblo y los medios porque cuento las cosas que pasan que de cierta manera no sabían y defiendo las cosas que ustedes no pueden defender desde ahí adentro», finalizó.