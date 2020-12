Zona Franca Todo el día

Rocío Soledad Chaparro de 36 años de edad está desaparecida desde hace cinco días según la denuncia hecha por su hermano. El Ministerio Público realizó un allanamiento en un domicilio de la ciudad de Luque este martes en la búsqueda de datos que puedan llevar al paradero de la misma. Jonny Walker Cano, esposo de Chaparro, rompió el silencio y habló con Ñandutí.

«Yo no soy culpable, yo estoy tranquilo. Yo me enfrenté con el peruano, en su momento. No me peleé con ella, nunca le toqué a ella. El peruano me reclamó que yo le pegué a ella y no fue así, jamás le toqué. Yo nunca fui violento. Tenemos tres hijos maravillosos juntos», declaró.

Según la Fiscalía, sospechosamente el marido se dispuso a rellenar una fosa hallada en el domicilio allanado este martes desde el día de la desaparición de la mujer.

