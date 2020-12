El sacerdote Cristian Medina mencionó que en estos momentos se encuentran solicitando por el bienestar de los paraguayos y paraguayas. Además, admitió que vivió un sentimiento entrañable al observar que los fieles no pueden acudir hasta la Villa Serrana a cumplir con sus promesas, no obstante resaltó que la decisión acertada fue suspender la peregrinación y cerrar las puertas de la Basílica.

«Con mucha fe y pidiendo por nuestro pueblo paraguayo, también pedimos que se acabe esta pandemia. Nos hace bien el distanciamiento social pero los latinoamericanos tenemos la costumbre de querer estar más cerca. Nosotros sentimos mucha nostalgia porque es atípico todo. Vivimos un sentimiento muy entrañable, prácticamente me vi envuelto en mucha tristeza porque no era algo a lo que me acostumbraba a tener en diciembre», expresó.