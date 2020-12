El neumólogo Tomás Mateo Balmelli se refirió al cartel que expuso hoy en la Cámara Baja el diputado Jorge Brítez y sostuvo que no le corresponde y que además no tiene las condiciones científicas y académicas para dar consejos sanitarios debido a que no es un médico. Resaltó que está demostrado que el uso de mascarillas reduce la infección en un 30 a 50%.

“Él no tiene las condiciones científicas y académicas para dar algún tipo de recomendación sobre una situación sanitaria, es totalmente desubicado, no le corresponde”, expresó contundente el doctor refiriéndose al cartel que exhibió hoy el diputado Jorge Brítez.

📍 El diputado por Alto Paraná, Jorge Brítez, presentará un proyecto de Ley que elimine el uso obligatorio del tapabocas y que su utilización sea a conciencia #1020AM Vía: @OviedoFidel pic.twitter.com/z9yUUwggjh — Radio Ñandutí (@nanduti) December 9, 2020

“Lo único científicamente demostrado hasta hoy día es que el uso de tapabocas disminuye. Si a eso le sumas un distanciamiento físico prudencial, lavado de manos frecuente, tenés la posibilidad del 80 al 90% de evitar la transmisión del virus. El uso de tapabocas es una recomendación mundial”, manifestó.

“Que no use tapabocas, evidentemente es un señor que no está en condiciones intelectuales de dar ningún con tipo de consejos sanitario (…) a no ser que sea médico, ahí me callo, pero si no es médico creo que no está en condiciones de dar consejos sanitarios ante una crisis mundial, regional y nacional donde hoy yo creo que estamos en el peor momento de la pandemia en Paraguay”, indicó.

