Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley que establece que la Dirección Nacional De Vigilancia Sanitaria tenga autonomía. Al respecto, la doctora María Antonieta Gamarra, titular de DINAVISA, recordó que la institución fue creada en 1997 a través de una Ley donde se establecía la autarquía administrativa y financiera, no obstante indicó que no se pudo aplicar estos puntos ya que no contaban con autonomía.