La exministra de la Niñez y Adolescencia, la doctora Mercedes Brítez de Buzó se mostró contraria al Plan Nacional de la Niñez que fue presentada por la ministra de la Niñez, Teresa Martínez. Dijo que se debe fortalecer la familia para combatir la violencia. Sostuvo que la ideología de género es anticientífico y que “no podemos desnaturalizar la naturaleza del ser humano”.

Dijo que es necesario enseñarle la diferencia entre sexo y género a la población. Explicó que sexo es “lo biológicamente al nacer, no es al nacer sino que desde el esperma porque el hombre es el que define si es varón o mujer, va y se anida en el útero y ahí se va formando la persona. Desde el esperma ya viene designado si es hombre o mujer. Eso ya está determinado biológicamente, estamos hablando de ciencia”.

Por otro lado, dijo que genero se trata de “una construcción social en donde si vos naces varón y quieres ser mujer optas por ser mujer, si sos mujer optas por ser varón”.

“Diferenciando esos dos conceptos tenemos atrás la ideología de género que no es científico, es anticientífico porque si vos naces varón aunque te vistas de mujer, aunque te pongas hormonas femeninas, aunque te hagas cirugías vas a tener cáncer de próstata el día de mañana y tu organismo, tu ADN, tus cromosomas va a ser masculino y así viceversa. Entonces no podemos desnaturalizar la naturaleza del ser humano y menos como pretende la ministra de la Niñez enseñarle a nuestros niñitos que todavía no tienen la mente desarrollada para administrar dicho hecho”, dijo.

Manifestó que la ministra de la Niñez, Teresa Martínez se funda en que “hay muchas violaciones, que hay adolescentes embarazadas y que se le tiene que enseñar educación sexual”.

Teniendo en cuenta esto, expresó: “perfecto, vamos a fortalecer a la familia, vamos a fortalecer la educación, pero no a través de planes, sino a través de políticas públicas, y fortalecer la familia y hacer ese equipo que nos complementamos y que necesitamos. Yo necesito de mi varón, necesito de mi hombre, de mi marido, necesito de mi esposo para la educación de mis hijos y él necesita de mí, entonces formemos un equipo”, refirió.