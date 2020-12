Mirando Lejos Todo el día

El doctor Tomás Mateo Balmelli, reconocido infectólogo, dio positivo al COVID y desde su reposo, alentó a la ciudadanía a seguir con los cuidados para evitar más contagios. Lamentó la falta de insumos en los hospitales dependientes del Ministerio de Salud.

«Estamos en el peor momento de la pandemia en Paraguay, no hay insumos. Desde los medicamentos más sencillos, no hay en los hospitales públicos. Todos hicimos muchos esfuerzos, dejamos muchas cosas y queremos ver que no falte la atención, los remedios y al momento en que de diluye eso, baja la moral de la tropa», refirió.