La senadora Lilian Samaniego arremetió contra la actual administración dentro del Partido Colorado alegando de que existe un vacío en el mismo donde no se acepta la disidencia ni el diálogo. Aseguró que hay una sola voz que quiere imponerse y “hablar en nombre” de los miembros de la ANR, por ende afirmó que “hoy no tenemos Partido Colorado”.

«Yo siempre sugiero y apelo al diálogo porque fue la herramienta que nos trajo el éxito en el 2013 para retornar al poder. Cuando decían por nosotros que ya no volvíamos después de la caída del 2008 y volvimos porque había ambiente de Partido y todos eran importantes desde los que piensan igual o distinto, en el Partido hoy no existe el diálogo, existe una sola voz que busca imponerse y hablar en nombre del Partido Colorado y eso no es así« , aseguró.

La legisladora reafirmó que en un Gobierno democrático todos son importantes y deben de emitir sus opiniones, no obstante afirmó que eso hoy no existe dentro de la ANR. Además, aseveró que la concordia no es el Partido.

Ratificó su postura de que lo que hoy se observa no es el Partido Colorado, sino la imposición de un solo sector y de una sola voz.

Desmiente haber sido escrachada por pasajeros en un avión durante su traslado hasta Buenos Aires, Argentina:

«Hablaban de tripulantes, ¿qué tripulantes?, tripulantes son empleados de las aerolíneas. Les parece que una tripulante va a estar en contra de una pasajera. No es verdad, eso no pasó». Además, señaló que hay una línea que consiste en que la misma debe ser atacada.

Sobre declaraciones del diputado Pedro Alliana

« Hablaba de izquierda colorada. Eso se quedó en el pasado. La democracia es de centro porque no existe el totalitarismo, existe la democracia en todos los países del mundo y en el Parlamento somos 45 senadores y 80 diputados. Para llegar a la conducción, porque reclamaba cómo llegó el senador (Óscar) Salomón« .

« El senador Salomón hizo acuerdos con gente de otros Partidos, de distintas Bancadas y también con colorados en el cual yo me incluyo porque voté por él para que sea presidente. O sea, el Partido Colorado está en la presidencia del Senado con el senador Salomón. Y entonces le digo al diputado Pedro Alliana, presidente del Partido Colorado, cómo él llegó a la presidencia ahora en esta reelección que tuvo. Tiene dos vicepresidentes del partido liberal«.

« Entonces cuando habla de que se quiere, no sé, como que dijo que se está preparando un golpe contra el presidente, nosotros siempre acompañamos siempre los proyectos proyecto que vienen del Ejecutivo, es cuestión de mirar«.