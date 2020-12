Mirando Lejos Todo el día

El doctor Lilio Irala, secretario del Sindicato Nacional de Médicos, sostuvo que actualmente existe un mal manejo administrativo dentro de la Cartera Sanitaria enfatizando en la falta de insumos en los hospitales públicos. Agregó que no es recomendable remover del cargo al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, pero sí es necesario evaluar a sus colaboradores cercanos.

«Yo creo que el ministro probablemente deba de continuar en el cargo, porque es difícil que en una situación de plena tormenta con el barco a la deriva cambiar al capitán, pero por lo menos a sus colaboradores próximos deberían de evaluar seriamente y tratar de cambiar porque evidentemente hay un problema gerencial y administrativo en su unidad de contrataciones y en su unidad administrativas porque no da respuestas en una situación como esta», manifestó.

«A la luz de los hechos claramente hay un mal manejo administrativo, eso es innegable a esta altura. No se puede tapar el sol con un dedo. Ya no bastan las excusas de que los proveedores o fabricantes cuando los familiares van a las farmacias sí tienen y compran los productos y el Ministerio dice que no hay», aseveró.

«Los familiares de los pacientes mediante polladas, hamburgeseadas o tallarinadas compran los medicamentos que se requiere. Aquí hay una complicidad descarada y comunal de todas las instancias, lo hacen a cara descubierta y sin pudor. Todos tenemos impotencia. Aquí debería de actuar la Fiscalía», señaló.