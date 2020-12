El Salón de los Pasos Perdidos Todo el día

La ministra de Turismo, Sofía Montiel dijo el sector turístico “paró” a causa de la pandemia y actualmente está tratando de reactivarse nuevamente por lo que necesita de la conciencia de la ciudadanía. “Esos protocolos que se trabajaron en conjunto hoy están para ser respetados”, expresó.

“Todos nos vimos afectados, todos nos vimos afectados. El sector turístico paró y hoy está intentando reactivarse y necesitamos continuar esa reactivación, pero dependemos mucho de la gente (…) Conciencia es lo que necesitamos”, manifestó.

“Tenemos tanto por descubrir, tanto por disfrutar, tantas personas que dependiendo de esa reactivación. Familias enteras ilusionadas y esperando recibir a los visitantes que se lleguen hasta los sitio turísticos y los establecimientos”, dijo y añadió que la infraestructura de los locales turísticos están preparadas para el cuidado y que lo personales se capacitaron para recibir a las personas.

“Esos protocolos que se trabajaron en conjunto hoy están para ser respetados. Para ser respetados y no llegar y no querer lavarse las manos, que no se quieren dar los datos. Así no va. Tenemos que ponernos las pilas, aprender a disfrutar con responsabilidad. Nuestro país nos necesita”, expresó.

