El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por siglas en francés) ha decidido aprobar las sanciones de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés) que prohíben a los deportistas rusos participar en los Juegos Olímpicos y otras competiciones internacionales bajo su bandera nacional, pero reduciendo el período de sanción a dos años.

El panel del TAS «determinó unánimemente que la Agencia Antidopaje Rusa (RUSADA) no cumple con el Código Mundial Antidopaje (WADC)» y, «como consecuencia, el grupo emitió una serie de órdenes que entrarán en vigor el 17 de diciembre de 2020 por un período de dos años, es decir, hasta el 16 de diciembre de 2022«.

Las órdenes del panel del TAS estipulan, entre otras cosas, que durante ese período de dos años los atletas rusos no sujetos a una suspensión de una autoridad competente y su personal de apoyo puedan participar o asistir a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos (de invierno y verano) y a cualquier campeonato mundial organizado por un signatario del Código Antidopaje de la AMA, bajo la condición de que el uniforme que usen no porte la bandera de la Federación de Rusia, sino las palabras ‘atleta neutral’, y que no se toque ni se cante el himno nacional de Rusia en ninguna sede oficial del evento.

Estas competiciones incluyen, entre otras, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2021, las Olimpiadas de Invierno de Pekín 2022 y la Copa Mundial de la FIFA de Catar 2022 (si la selección nacional rusa califica). El procedimiento de arbitraje entre la Agencia Mundial Antidopaje y la RUSADA involucró 50 otras partes, incluido el Comité Olímpico Internacional (COI), el Comité Paralímpico Internacional (IPC) y la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF).

Sanciones de la AMA en 2019

La AMA decidió el 9 de diciembre de 2019 prohibir a los deportistas rusos participar en los Juegos Olímpicos y en otras competiciones importantes durante los próximos cuatro años por el escándalo del dopaje.

Además, la AMA había privado a la RUSADA del estatus de cumplimiento con el Código Mundial Antidopaje y prohibió que los funcionarios públicos rusos y los jefes del Comité Olímpico Ruso y del Comité Paralímpico Ruso estén presentes en eventos deportivos internacionales durante los próximos cuatro años, entre otras sanciones.

La decisión impide a Rusia albergar y participar en Juegos Olímpicos y Paralímpicos, así como en ningún campeonato mundial o competición importante organizados por los firmantes del Código Antidopaje de la AMA.

