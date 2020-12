Zona Franca Todo el día

Este jueves el diputado Carlos Rejala publicó a través de sus redes sociales una carta dirigida hacia el ministro de Salud, Julio Mazzoleni donde cuestionaba su gestión durante la pandemia del coronavirus. Aseveró que el secretario de Estado es un “títere” que se encuentra al frente de la cartera sanitaria “por ser amigo del presidente”.

«Ese señor a mi ya no me representa, simplemente es un títere que esta ahí porque es amigo del presidente, porque le rinde cuentas a él y no a la ciudadanía, es una persona que esta para los vídeos y más que eso no sirve este señor. Entonces, hoy como diputado, a mí Mazzoleni no me representa como ministro», manifestó.

El legislador reafirmó que en su momento Mazzoleni era reconocido como «el capitan» por la esperanza que la ciudadanía veía en él, mientras que la imagen del presidente de la República, Mario Abdo Benítez se encontraba deteriorada. Sostuvo que a mediados de abril aproximadamente estar en contra del titular de la cartera sanitaria era como un «suicidio político».