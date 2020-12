Zona Franca Todo el día

Sonia Cáceres, presidenta de la Asociación de Empresas Proveedoras para Eventos (Aseppe), manifestó que desde el sector piden a la ciudadanía no cancelar los eventos por el hecho de que no se pueda bailar. Agregó que ya hay reportes sobre suspensiones de contratos.

Dijo que en el sector hay una desesperación debido a una mala interpretación de la conferencia del ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Aclaró que el mismo no habló de suspender los eventos, sino de restringir los encuentros sociales.

Asimismo, mencionó que el baile siempre estuvo restringido, pero por “una picardía” consiguieron que las personas que asisten a los eventos puedan bailar en su cuadrante, es decir desde el lugar donde está. Pero ahora hasta esa modalidad se suspendió, indicó.

La presidenta del gremio de trabajadores de eventos dijo que están pidiendo a los ciudadanos que no cancelen sus eventos por el hecho de que no se pueda bailar. “El evento no solo implica el baile, implica poder estar, compartir y festejar algo lindo. Es una parte del evento el baile”, manifestó.

Por otro lado, manifestó actualmente la cantidad permitida es de 100 personas en todo tipo de eventos. Sin embargo ya debía ser 150, indicó.

En cuanto a los actos de graduación, el sector no llegó a organizar ni al 30% en comparación a años anteriores.