El director de la Terminal de Ómnibus de Asunción, Jorge Peña, dijo que están a la espera del decreto presidencial para determinar las nuevas medidas a ser tomadas debido a que aún no tienen mayores detalles sobre las restricciones de viajes al interior del país. Refirió que lo comunicado hoy no cambia mucho el panorama debido a que el flujo de viajes se da antes del 25 de diciembre. "Los días pico para nosotros no son desde el 25, son los días previos", afirmó.