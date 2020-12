Humberto Rodas, gerente de Asociación de Transportistas del Interior, cuestionó las nuevas medidas emitidas por el Ministerio de Salud para las fiestas. Agregó que las autoridades deberían de definir cómo será la restricción de desplazarse hacia el interior del país. "No se entiende, ¿por qué no se pueden trasladar en ómnibus y sí en otro vehículo? ¿se busca que no se vayan en bus no más o buscan que no se vayan luego?", aseveró.