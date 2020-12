Las acciones de control vectorial que incluyen las fumigaciones a nivel de Salud Pública, deben ser realizadas exclusivamente por personal de salud capacitado para el efecto y provistos de los […]

Las acciones de control vectorial que incluyen las fumigaciones a nivel de Salud Pública, deben ser realizadas exclusivamente por personal de salud capacitado para el efecto y provistos de los respectivos Equipo de Protección Individual (EPI).

Cabe recordar que, basados en la “Guía Nacional de Vigilancia y Control de Enfermedades”, de la Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS), vigente desde el año 2015, las nebulizaciones con insecticidas solo deben realizarse como parte de las acciones de bloqueo en la comunidad inmediatamente después de una notificación de caso sospechoso de Dengue y otras Arbovirosis.

Como medidas de control en caso de brote o epidemia se realiza la estratificación de riesgo y las nebulizaciones espaciales están destinadas a áreas de transmisión comprobada, más la aplicación simultánea de medidas de control larvario, destrucción de criaderos y acciones de difusión y educación.

El procedimiento de las nebulizaciones focales se realiza en el peridomicilio, es decir, alrededor de la vivienda; en ciclos de 3, 5 y 7 días, posterior a la destrucción de criaderos. No se nebuliza por presencia de mosquitos solamente, especialmente si se trata de especies que no transmiten enfermedades. La acción principal es la destrucción de sus focos de cría: recipientes con agua estancada. Es importante destacar que el control químico no tiene efecto residual y no elimina las larvas.

En esta lucha es primordial la participación ciudadana. Se insta a la conformación de comisiones vecinales o grupos de supervisión, manteniendo todos los protocolos vigentes en el marco de la pandemia por COVID-19. Esto es a fin de monitorear las viviendas en busca de recipientes con agua estancada para su eliminación, así como en los espacios públicos y privados. Se recuerda que para la acción en baldíos o inmuebles abandonados se debe recurrir a la municipalidad correspondiente. La inspección de las viviendas es responsabilidad de cada ciudadano.

En caso de personas con signos o síntomas de Dengue, que presenten fiebre, dolor de cabeza, dolor articular y muscular, dolor abdominal, náuseas, vómitos, sangrado y/o letargia, deben recurrir al centro asistencial más cercano, no automedicarse y protegerse con el uso de repelentes y mosquiteros.