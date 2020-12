La Secretaría Nacional de Cultura (SNC) mediante la Resolución Nº 602/2020, declara como Bien Patrimonial de valor cultural al “Acervo de los Bienes Muebles del Museo Histórico Vapor Cué, ubicado en el Parque Nacional Vapor Cué de la ciudad de Caraguatay, departamento de Cordillera.

La colección posee un potencial importante por su contenido, con buques que quedaron varados en 1869 y otros objetos de la época de la Guerra Guasu, que deben ser debidamente protegidos y preservados. Fue por este motivo, que a través de una nota remitida por el señor Juan Marcelo Cuenca, en su carácter de Coordinador General de la Comisión Interinstitucional para la conservación, protección, restauración, documentación, registro, puesta en valor y recuperación del Parque Nacional Vapor Cué, solicitó la Declaración de este acervo como Bien Patrimonial.

En el marco de la Ley 5621/16, de Protección del Patrimonio Cultural, se realizó un registro y un catálogo de estos bienes, para que puedan ser protegidos y amparados.

Vapor Cué, fue el escenario de la Inmolación de la Flotilla paraguaya, el 18 de agosto de 1869, cuando tropas aliadas llegaron al lugar, siendo superiores en número, atacaron a los efectivos compatriotas que custodiaban los buques y para que éstas no pasen a manos enemigas, se procedió a su destrucción, cumpliendo con el juramento de no permitir que los buques ondeen otra bandera que no sea la paraguaya.