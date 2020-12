Franja Roja Todo el día

La doctora Viviana de Egea, directora de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud explicó que la detección de esta nueva cepa, es accesible con el mismo test PCR que aplican los laboratorios paraguayos pero aplicando un análisis minucioso de variantes por parte de los especialistas. "Vamos a tener que enviar afuera para hacer esta secuencia", refirió.

«En Paraguay podemos detectarla, lo que nosotros todavía no estamos haciendo es secuenciar el virus. A este virus vos lo detectas de la misma manera, haces un hisopado nasofaríngeo, haces un test de PCR y te sale SARS-COV2 positivo. A este virus vamos a detectar de la misma manera, no varía, no es que te va a dar un falso negativo por ser esta variante. Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a tener que enviar afuera para hacer esta secuencia», refirió la especialista.

Agregó que representantes del Laboratorio Central del Ministerio de Salud ya están trabajando al respecto. «Ellos podrán precisar hasta dónde tenemos capacidad y a dónde mandarían las secuencias para determinar las variantes», puntualizó.

Una nueva cepa del coronavirus fue detectada en la capital del Reino Unido y en zonas del sur y sureste de Inglaterra. Tendría una mayor capacidad de transmisión (hasta un 70% más que la anterior) y eso significa que los contagios se producen con mayor rapidez, aunque los datos de los que se dispone hasta este momento no llevan a concluir que la variante produzca síntomas más graves de la enfermedad o una mayor mortalidad.