El director de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud del Ministerio de Salud, doctor Hernán Martínez recomendó a la ciudadanía a tener “respeto” al coronavirus y evitar el viaje al interior, ya que uno puede llevar el virus y contagiar a las personas que luego pueden terminar en el hospital. Asimismo instó a pasar las fiestas con el núcleo familiar.

Martínez manifestó que una persona puede llevar consigo el virus y contagiar a sus seres queridos que viven en el interior, que en su mayoría son adultos mayores, y que estos pueden terminar hospitalizados. “Voy a llevar en mi conciencia diciendo ‘no habré sido yo el que llevó ese virus que al final terminó con uno de los integrantes de mi familia’”, dijo.

Mencionó que hay un 60% de aquellas personas que cumplen con las medidas sanitarias y un 40% que no. “Lastimosamente ese grupo de gente que no cree o que no lo respeta a este virus es lo que hizo que se disparen los contagios, que aumenten las camas de internación común Y también las camas de terapia intensiva. Acuérdense de que la gente joven suele presentar síntomas muy leves o casi imperceptibles, pero son los que probablemente llevan el virus a las casas” manifestó el doctor.

A partir de este lunes rigen las nuevas medidas del decreto que fue aprobado por el Ejecutivo.

Entre otros puntos señala que, todos los habitantes podrán realizar sus desplazamientos dentro del horario: 5:00 a 23:59 horas; a excepción de los días 24 y 25 de diciembre, así como del 31 de diciembre del 2020 y 01 de enero del 2021, en los que se podrá circular hasta las 01:00.

Refiere igualmente que, las bebidas alcohólicas no podrán ser comercializadas ni distribuidas de 22:00 a 05:00 horas, excepto en los locales gastronómicos.

En ese sentido, menciona que todos los locales deben operar bajo el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios.

En otra parte, aclara que no están habilitadas las piscinas de acceso público, balnearios y playas. Ante ello, exhorta a los municipios a propiciar otros espacios al aire libre, además de las plazas con las que cuentan, por ejemplo el cierre temporal de algunas calles solo para uso peatonal, a fin de garantizar el distanciamiento físico.

El documento establece además el uso obligatorio del tapabocas tanto en los lugares cerrados como en la vía pública, así como en aquellos en los que no se pueda mantener el distanciamiento físico establecido por los protocolos de aislamiento.

También se establece la obligatoriedad del cumplimiento del protocolo recomendado por el Ministerio de Salud Pública para el ingreso a los lugares y para la realización de las actividades y servicios (lavado de manos, distanciamiento social y uso de mascarillas).

Por otro lado, indica que los niños, niñas y adolescentes solo podrán circular en compañía de un adulto responsable de su núcleo familiar, mientras que las personas mayores de 65 años no podrán hacerlo, salvo que ejerzan servicios médicos de urgencias o aquellos afectados a servicios imprescindibles.