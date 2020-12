Stiben Patrón manifestó que el juez Gustavo Amarilla hizo lugar al pedido de prescripción de la causa de los imputados por alteración de la escena donde fue asesinado el joven dirigente liberal Rodrigo Quintana.

Los demás imputados por los hechos de supuesta frustración de la persecución y ejecución penal y alteración de la escena del crimen son: Olga Paredes, Ramona Mabel Cantero, Fernando Cáceres y Efraín Alegre Irún, hijo del presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

“Esto fue un show, un circo armado por los medios de comunicación cartista en contra de los jóvenes para intentar cambiar la historia. Lo que pasa es que ellos todavía no se enteraron que la historia no se puede cambiar y que la historia siempre va a tener a Horacio Cartes como el asesino de Rodrigo Quintana, le guste o no le guste”, dijo.