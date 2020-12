Ruleta Rusa Todo el día

El doctor Hernán Rodríguez, director de SENEPA, que en las últimas cuatro semanas se registraron 861 notificaciones de casos en sospecha de dengue, en promedio, unas 215 por semana.

De acuerdo al último reporte semanal de Arbovirosis, no se registraron nuevos casos de dengue. El último caso confirmado se verificó en el departamento de San Pedro. Aseguró que suman cuatro los casos de dengue desde que culminó el periodo interepidémico.

1) Para la destrucción de criaderos

• Clorar las piscinas para impedir la reproducción de mosquitos, teniendo en cuenta que cualquier recipiente con agua puede convertirse en un criadero del dengue y otras arbovirosis.

• Cambiar a diario el agua del bebedero de los animales, previa higiene con cepillo, agua y jabón, a los efectos de eliminar posibles huevos que hayan quedado adheridos en las paredes del recipiente.

• Mantener tapados tanques, tambores, cubetas y cualquier recipiente que contenga agua que va a ser utilizada.

• Eliminar con la basura envases y objetos en desuso que puedan acumular agua (tapitas, botellas, envases) y cuidar que no se acumule basura en el interior de los registros de manera que el agua esté drenada.

2) Barreras de protección

Para protegerse de las picaduras mosquitos se recomienda:

• Repelente. Si bien su toxicidad es baja, debe ser aplicado con precaución, sobre todo en niños, siguiendo estrictamente la advertencia del etiquetado. Pero mucho ojo, no colocar el producto en menores de 2 meses. No está recomendado utilizar para dormir ni en lugares donde no haya suficiente ventilación.