El Salón de los Pasos Perdidos Todo el día

Todo el día Héctor Luís Rubín,Ricardo Giménez, José Antonio Morales y Sofía Alonzo

Héctor Luís Rubín,Ricardo Giménez, José Antonio Morales y Sofía Alonzo Facebook

Facebook Twitter

Juan Galeano Grassi, empresario del sector gastronómico, manifestó que crear una empresa en Paraguay cuesta el triple y hacer que sea formal cuesta tres veces más por lo que hay negocios informales que hacen “competencia desleal”. Asimismo dijo que las políticas aplicadas no incentivan para una formalización.

En ese sentido, manifestó que en el 2021 la política tributaria debe apuntar a incentivar la formalización de las Mipymes para que todos contribuyan en la medida de sus capacidades y ayudar a aquellos que no pueden cumplir.

“Tenemos que trabajar fuertemente en el aspecto fiscal, financiero (e) impositivo de este país a modo de que quienes movemos la economía podamos respirar un poco y salir adelante porque de otra manera es muy difícil”, refirió Grassi.

Mencionó que las medidas otorgadas por el Gobierno al sector gastronómico, hotelería, entretenimiento y eventos fueron a media. Explicó que el pedido fue un afloje en el pago de impuestos, la tarifa de la ANDE y pagar en un porcentaje menor el IPS, pero aclaró que el pedido no fue un subsidio.

El Gobierno no concedió la cuestión de IPS y ANDE, solo aceptó reducir el IVA. Pero “de qué nos sirve que nos reduca del 10 al 5% si la gente no va a consumir, no se factura”, expresó.

Indicó que en el sector gastronómico algunas personas se ingeniaron para poder producir alimentos desde sus casas para vender en los barrios. Sin embargo, a estos pequeños negocios no se les exigió los mínimos estándares que se exigen a los formales. Por lo tanto, “lo que nosotros simplemente exigimos es que así como se nos mide, se nos exige a nosotros ciertos estándares de calidad, de limpieza y de contribución tributaria también se exija a los demás a modo de tener nuevamente una libre competencia con igualdad de oportunidades”, refirió.