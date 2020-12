Mirando Lejos Todo el día

El experto en seguridad, José Amarilla refirió que se debe de examinar la seguridad pública desde una pretensión de querer abarcar más áreas y sostuvo que no solo se debe de relacionar la seguridad con la Policía Nacional ya que aseguró que eso es un discurso “incompleto”. Agregó que “la seguridad en cualquier país no es solamente un tema policial”.

«La realidad paraguaya lo que intentamos de demostrar como una diversidad de factores inciden sobre lo que la gente o la opinión pública y en general se percibe como un tema de seguridad en su conjunto y que no se trata solo de una cuestión de despliegue policial, mayor relevamiento policial o mejoras en comunicaciones sino por detrás hay un problema de carácter político, en el sentido de que no hay un discurso relacionado con el tema de la seguridad pública, no hay un enfoque preventivo», afirmó.