El programa “Vamos por más Paraguay” recogió los buenos deseos, los mensajes alentadores y de las reflexión en el marco de la noche buena de Navidad de varias personas.

El empresario Jorge Leoz:

“Siempre uno tiene que agradecer a Dios lo que recibe. Siempre uno tiene que ser agradecido. Por algo está ocurriendo el tema de la pandemia, yo creo que vamos a salir más fortalecidos. Fueron meses difíciles, fue un año muy duro para todo el mundo, no solamente para el Paraguay, y son desafíos de la vida que a uno le aparecen obstáculos y eso uno tiene que ir saltando, desviando, y si uno cae se tiene que levantarse nuevamente. No asustarse, no tener miedo porque el mundo continúa”, expresó.

Canciller Federico González:

“Fue y es un año lleno de desafíos para cada uno de nosotros, no importa dónde nos encontremos en la vida y en el mundo, desafíos enormes, y eso yo creo que nos fue preparando también y fue sacando lo mejor de cada uno de nosotros en cuanto solidaridad, la apertura y por eso para todos nosotros y todos los ciudadanos lo mejor en esta Navidad, consciente de la dificultad que estamos viviendo, consciente de qué depende de nosotros para sobrellevar y para vencer esta situación”, manifestó.

Viceministro de Salud, Julio Rolón:

“Es un contexto muy difícil y lo único que se me viene la cabeza es pedirle a la gente que tenga fe en que esto va a terminar y que mientras tanto sigamos cumpliendo con las recomendaciones sanitarias, que aprovechemos estas fiestas para unirnos a nuestros afectos y entender que este sacrificio que estamos haciendo ahora va a valer la pena porque significa nada más y nada menos que defender la vida (…) Es una realidad que hoy salva vidas ese distanciamiento, el utilizar las mascarillas, lavarnos las manos”, dijo.

Senador Martín Arévalo:

“Fue un año muy difícil para todos los paraguayos y para el mundo entero. Es una pandemia que nos quitó casi un año de nuestras vidas. Muchos seguramente pensamos hace un año atrás que es lindo número el 2020, teníamos tantas ilusiones y esperanzas en el 2020 y realmente pasó este año con tristeza, con amargura y seguramente con falta de esperanzas. Pero hoy 24, víspera de la Navidad lo que podemos seguir estando (porque) muchos amigos y familiares nos han dejado, agradecidos a Dios por nuestra salud, cuidémonos y sobretodo queremos un 2021 que las benditas vacunas que se puedan producir y que sean lo mejor para nuestros cuerpos y que sean 100% seguras para que podamos tener esa vida normal que tanto ansiamos”, refirió.

Gobernador de Alto Paraná, Roberto González Vaesken:

“Que no perdamos la esperanza, que en este momento de crisis anide nuestro corazón el amor, la solidaridad, un tiempo difícil de acompañamiento al pueblo paraguayo que volvió a estar, que van a venir tiempos mejores y vamos a pedir a ese niño Jesús que hoy va a nacer y que podamos con toda la familia compartiendo seguramente que nos dé la bendición, que nos traiga paz, trabajo y salud para poder superar este momento difícil y que entre los hermanos paraguayos tengamos esa solidaridad y podamos avanzar a un futuro mejor”, expresó.