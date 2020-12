Ruleta Rusa Todo el día

El sacerdote Pablo Cáceres ya se reunió con Carmen Villalba, buscando iniciar la mediación por la liberación de secuestrados por grupos armados en el Norte del país. Contó que Carmen le indicó que está abierta a conversaciones y le pidió que vuelva a visitarla. si quiere. Aseguró que sus intenciones son en pos de la tranquilidad de las familias y del país y que no buscan "jaguarear" ninada parecido sino ayudar a los secuestrados.

«Queremos saber de los secuestrados, queremos saber si están vivos, o donde están los huesos, si podemos llevarles medicamentos. Queremos devolverle a los concepcioneros la simpatía, okyhyjepa lo mita. No es para jaguarear ni nada parecido», acotó el padre.

Sobre el encuentro con Carmen Villalba, refirió que fue un diálogo ameno sobre posturas y puntos de vista pero que le aseguró que no está en condiciones de aportar nada. Contó que Carmen le dijo que tiene buenas referencias de él mediante informaciones que le brindó su hermano José Villalba, que se encuentra prófugo, sobre su tiempo de servicio en Concepción.

«Hablamos mucho, debo decir que me trató muy bien. Ella me expuso lo que piensa y me agradeció la visita. Me dejó la puerta abierta si quiero regresar. Me fui a pedido de la familia Denis, le pedí la prueba de vida. Ella no está en condiciones de aportar nada, eso me dijo. Ella me expuso por qué tomaron la determinación de recurrir a la violencia. Me dijo que le preocupa la pobreza, el analfabetismo y le dije que desde la cárcel no pueden hacer nada», dijo.