Jorge Peña, director de la Terminal de Ómnibus de Asunción, manifestó que ya registraron cerca de 170 mil viajeros desde el 15 de diciembre. Aseguró que prevén llegar a los 200 mil debido a las personas que se trasladan al interior para pasar Navidad.

«Haciendo un conteo desde el 15 de diciembre unas 170 mil personas ya pasaron por aquí. Eso es un poco más del 40% comparado a los años anteriores. Hay más personas que viajan al interior del país, se ven muchos grupos familiares», indicó.

«Tratamos de evitar que ingresen grupos grandes si no van a viajar para que no haya aglomeración. Estamos con cobertura policial permanente y con gente de la Dinatran que se encuentra. Lo que no hay este año es la liberación de horarios», explicó.

Peña refirió que los viajeros deben ceñirse a los protocolos sanitarios para poder ingresar a la Terminal y abordar los buses como son el uso correcto y obligatorio de las mascarillas o tapabocas, que debe ir acompañado con el cuidado para evitar la aglomeración, respetando el distanciamiento físico en las ventanillas para la adquisición de los pasajes como así también para abordar los buses.