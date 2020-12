Casa Abierta Todo el día

Conducción de Alejandra Acosta, dirección de Gloria Rubin.

La doctora Viviana de Egea, directora de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud pidió a sus colegas y a la ciudadanía en general, que se notifiquen a la cartera Sanitaria los casos de picaduras de alacranes y arañas para poder prever la tenencia de antídotos y fármacos.

«Es importante que los colegas notifiquen los casos porque no teníamos registros. No es tampoco una buena gestión tener medicamentos que probablemente van a vencer. Necesitamos saber la cantidad de casos de picaduras hay para poder tener lotes pequeños o grandes de antídotos», refirió en comunicación con la 1020 AM.

Sobre el fatal caso, explicó que no hubo comunicación y que supieron del caso a través de redes sociales. «Supimos del caso a través de las redes sociales. Mantuvimos contacto con los médicos tratantes e intervenimos ofreciendo la mediación. Lo que hicimos es ofrecer las gestiones para traer el antídoto. El día en que supimos del caso obtuvimos el antídoto pero ya fue tarde», refirió.

Explicó que en Paraguay existen varias arañas del género Lactrodectus, conocidas como “viuda negra”. El ejemplar que produjo el ataque no fue capturado, pero si otro en una casa vecina, el cual está siendo estudiado para identificar con seguridad la especie. La doctora dijo que este caso, podría tratarse de «algún primo» de la viuda negra, ya que hasta ahora no habían registros de que circulen en el país.

Nuestro país tiene una gran variedad de fauna arácnida, la cual en su mayoría no tiene consecuencias graves para la salud, pero existen algunas especies potencialmente peligrosas y hasta mortales, en especial si no se recibe tratamiento a tiempo o si la picadura se da en niños o personas debilitadas.

Agregó que en este momento, Paraguay tiene pequeñas dosis contra esta araña, que se trajeron a raíz de este fatal caso. «Paraguay fabrica algunos antídotos, hay algunos que están en proceso de investigación. El de la viuda negra viene de Argentina. Necesitamos saber la cantidad de casos de picaduras hay para poder tener lotes pequeños o grandes de antídotos» puntualizó.