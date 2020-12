El número de personas hospitalizadas en Estados Unidos por covid-19 superó por primera vez los 121.000 desde el inicio de la pandemia, anunció el COVID-19 Tracking Project. Esta cifra incluye 22.592 pacientes en cuidados intensivos.

“Un aumento continuo podría poner a los hospitales abrumados en la posición de tener que racionar la atención”, dijo el analista médico de CNN, Jonathan Reiner.

“Si no tienes respiradores, no tienes enfermeras para atender a los pacientes, no tienes camas de UCI, tendremos que tener estas terribles discusiones con las familias, por eso la gente necesita quedarse en casa y cuándo salen, necesitan usar una máscara“, afirmó el profesional.

Los estados también se enfrentan a niveles récord de hospitalizaciones. El lunes, Texas reportó 11.351 pacientes ingresados, superando el máximo del 22 de julio de 10.893. El Consejo Hospitalario de Dallas-Fort Worth informó que el área también alcanzó un nuevo pico con 3.476.

Carolina del Norte también alcanzó un nuevo récord en cuanto a hospitalizaciones el lunes, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado. En las últimas seis semanas, los adultos en las unidades de cuidados intensivos del estado por el virus se han duplicado, mientras que las hospitalizaciones totales por coronavirus se han duplicado en los últimos 38 días.

“Si le hubieras preguntado a alguien en marzo, no creo que nadie hubiera predicho que estaríamos donde estamos hoy, todavía luchando contra esta pandemia”, afirmó Tom Williams, presidente y director ejecutivo de Johnston UNC Health Care.

En tanto, Arkansas registró su propio nuevo pico de hospitalizaciones por coronavirus con 1.155. “Se necesitarán unos días para saber si el aumento es el resultado de la acumulación después del largo fin de semana de Navidad”, dijo el gobernador, Asa Hutchinson.

“Independientemente de eso, la gran cantidad de casos continúa ejerciendo presión sobre nuestro sistema de atención médica”, destacó.

