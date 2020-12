El abogado José Casañas Levi dijo que la exposición del Tribunal en el marco del juicio a los acusados en el sonado caso audios filtrados en JEM, fue poco clara.

“No quedó claro si el Tribunal al final consideró o no consideró los audios, la exposición de los jueces fue totalmente desmedida, cosa que no debería ocurrir en un juicio, ellos deben dar una explicación, ellos tienen prohibido leer cosa que no se puede hacer. Por otro lado, no me quedó muy claro porque tomaron la decisión de la pena que tomaron porque ya que se tomaron el tiempo de leer sus votos tal vez hubieran explicado mejor cómo es que llegaron a la conclusión de que a la que llegaron en cuanto la pena”, dijo.

Óscar González Daher fue condenado a 2 años de prisión con suspensión de la condena, además se impuso siete años de impedimento para ejercer la función pública al exsenador. Raúl Fernández Lippmann fue condenado a 2 años de prisión y 7 años de impedimento para ejercer la función pública. Y Carmelo Caballero 1 año, 8 meses y 5 años de inhabilitación para ejercer la función pública.

El Tribunal de Sentencias estuvo compuesto por los jueces Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y María Fernanda de Zúñiga. La Fiscalía solicitó 7 años para el ex senador Óscar González Daher por Tráfico de influencia y asociación criminal, además de una inhabilitación de 7 años para ejercer funciones públicas. El Ministerio Público pidió para Lippmann 6 años y 6 meses de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos por 6 años y 6 meses.

Para el abogado Carmelo Caballero, la pena solicitada fue de 4 años y 6 meses de cárcel, como también una prohibición para ejercer la abogacía por 4 años y 6 meses, por los hechos de tráfico de influencia y asociación criminal.