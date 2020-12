El Gobierno de Bolivia firmó un acuerdo con Rusia para la adquisición de 5,2 millones de dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, durante un acto en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz.

«Con la ayuda de la Embajada rusa acá en Bolivia logramos llevar adelante la negociación que ha acabado, felizmente, en buen término, para todas y todos los bolivianos», dijo el presidente de Bolivia, Luis Arce, en el acto de la suscripción del contrato.

El mandatario calificó a la Sputnik V como una vacuna «segura, eficaz» y que «tiene mucha demanda».

«Esta adquisición no hubiera sido posible si el pueblo boliviano no hubiese elegido un gobierno democrático», manifestó Arce, quien fue electo en los comicios del pasado octubre. Recordó que el gobierno de facto (de Jeanine Áñez) no mantenía relaciones con Rusia.

Para 20 % de la población

Según informa la página oficial de la Sputnik V, el acuerdo, firmado entre el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) y la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud (CEASS) de Bolivia, permitirá que más del 20 % de la población boliviana acceda a la vacuna.

En concreto, serán vacunadas 2,6 millones de personas, puesto que cada ciudadano debe recibir dos dosis. La segunda se aplica 21 días después de la primera.

El fármaco, según el comunicado oficial, será suministrado por los socios internacionales del RDIF en India, China, Corea del Sur y otros países.

Fuente: RT