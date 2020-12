Hora Pico Todo el día

La doctora María Antonieta Gamarra, directora de DINAVISA, explicó que en el caso que una empresa privada quiera distribuir en Paraguay las vacunas contra el coronavirus debe de presentar la solicitud de registro sanitario en la Dirección. Explicó que la resolución con carácter de emergencia autoriza única y exclusivamente al Ministerio de Salud.

Indicó que posterior al registro sanitario, la empresa deberá fijar un precio del producto y a partir de allí podrá estar a la venta.

Mencionó que las vacunas que estarían más cerca de llegar al país son las producidas por las farmacéuticas: Sinopharm, AstraZeneca, Sputnik, Pfizer y Moderna.

Agregó que los precios que podrían tener en el mercado serían accesibles ya que aseguró que estarían alrededor de los 15 o 20 dólares en otros países. No obstante, señaló que la cartera sanitaria aún no cuenta con una cotización en particular ya que realiza negociaciones directas con las empresas productoras.

«La resolución de emergencia es para el Ministerio de Salud porque no podemos esperar que alguna empresa tenga interés en registrar una vacuna porque obviamente las empresas tienen su interés comercial. Otro caso es la empresa privada, además tiene que tener un poder de representación del fabricante», acotó.

Este miércoles el ministro de Salud, Julio Mazzoleni firmó la resolución que permite el registro con carácter de emergencia de las vacunas contra el COVID-19 autorizadas para uso de emergencia por las autoridades reguladoras de alta vigilancia sanitaria como FDA, EMA y autoridades reguladoras de referencia regional.