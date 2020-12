Zona Franca Todo el día

El capitán Christian Vázquez, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), pidió a la ciudadanía tener conciencia con el uso de la pirotecnia y evitar escenarios similares a lo sucedido en la Chacarita. Asimismo solicitó los ciudadanos evitar manejar si bebieron alcohol para de esa forma evitar siniestros viales. “Todos los días estamos lamentando accidentes de tránsito, que se podrían evitar, por imbéciles que manejan alcoholizados”, expresó.

“Lo real es que se quemaron más de 135 viviendas (en la Chacarita) y que hay gente que le está pasando muy mal. También por favor a la gente que va a salir, que va a tomar un vehículo que no sea imbécil y que no consuma bebida alcohólica. Le digo de esta forma porque ya no sabemos en qué idioma hablarle a la gente”, dijo.