La doctora Gloria Meza, presidenta del Circulo Paraguayo de Médicos, cuestionó la tardanza en las gestiones del Gobierno paraguayo para la llegada de la vacuna contra el COVID 19 al país.

«Aún no sabemos los detalles del proceso de llegada de las vacunas. Tenemos que tener un sistema de vacunación bien organizado. Pienso que ¿Cómo el gobierno no pudo conseguir las vacunas y otros sectores sí? ¿Hay una connivencia con ciertos sectores para traer las vacunas? Hay desconfianza, y ¿Cómo no?. ¿Qué vamos a pensar si viene una empresa y trae la vacuna y la vende?» cuestionó.