Autoridades sanitarias alertan acerca de la probabilidad de un aumento de casos en las próximas semanas, luego de las celebraciones de las fiestas de fin de año, teniendo en cuenta el desplazamiento de personas y el movimiento intenso que se registraron en varios puntos del país.

Al respecto, la directora de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud, Dra. Viviana de Egea, refirió que el mes de enero será complicado, debido a las actividades propias de fin de año y el riesgo que ello implica. “Nos alerta que, probablemente, tendremos un aumento considerable de casos en las próximas semanas. No me quedaría solo con la quincena, yo diría que todo el mes de enero será complicado”, expresó la profesional.

En cuanto al escaso número de muestras en los últimos días, la Dra. Viviana explicó que dicha situación se debió a que los pacientes que fueron agendados no acudieron a realizarse sus respectivas tomas. Igualmente, mencionó que el informe diario corresponde al conglomerado de todas las muestras que se sacan a nivel país, tanto del sector público como del privado.

“El 31 de diciembre y el 1 de enero, los horarios fueron más acortados. Los puestos de tomas de muestras no han dejado de atender, por lo tanto, el escaso número de muestras responde con mucha probabilidad a que la gente no acudió a tomarse la muestra, no por el sistema mismo”, refirió.

Sobre la ocupación de camas, refirió que la tasa sigue siendo elevada, a pesar de las numerosas altas de pacientes que se registró el pasado 31 de diciembre. Hubo nuevos ingresos, por lo cual la ocupación es del 70%, aproximadamente.

Medidas sanitarias como principales herramientas

Por lo explicado, se insta a la población en general a cumplir con las medidas de higiene y seguridad vigentes y a no relajarse, a fin de reducir los riesgos de contagio, considerando la circulación del virus en la comunidad.

La cartera sanitaria hace hincapié en mantener la distancia física de dos metros entre personas, el uso correcto de mascarillas y el lavado frecuente de manos; así también, recuerda que es preferible realizar actividades al aire libre y, en caso de no ser posible, abrir las puertas y ventanas en los espacios cerrados.

Fuente: Ministerio de Salud